Liga Narodów siatkarzy. Polska - Ukraina. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Polscy siatkarze na turnieju w chińskim Linyi rozpoczęli zmagania w VNL 2026. Na inaugurację bardzo pewnie pokonali Kubę 3:0. Drugie spotkanie, w którym Polacy rywalizowali ze Słowenią, przyniosło porażkę podopiecznych trenera Nikoli Grbicia - 2:3 (17:19 w tie-breaku). Kolejnym przeciwnikiem była reprezentacja Japonii.

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Na zakończenie pierwszego tygodnia Ligi Narodów Polacy zmierzą się z Ukrainą. Siatkarze trenera Raula Lozano również mają już za sobą trzy mecze. W pierwszym przegrali 0:3 z Japonią, a dwa kolejne wygrali - 3:1 z Chinami i 3:0 z Kubą.

Niedzielny mecz będzie pierwszą konfrontacją obu ekip w Lidze Narodów. Ukraina zadebiutowała w tych rozgrywkach w 2024 roku i zajęła dziesiąte miejsce. Obie reprezentacje grały już ze sobą w tym roku - w spotkaniu towarzyskim rozegranym w Katowicach Polska wygrała z Ukrainą 3:1.

Polska - Ukraina. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Ukraina w niedzielę 14 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 6.45, a w Polsacie - o godzinie 7.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 6.00.

RM, Polsat Sport