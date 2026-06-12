Polski siatkarz podjął decyzję! Klub z PlusLigi ogłosił

W piątek 12 czerwca Asseco Resovia Rzeszów opublikowała post na swoim koncie w mediach społecznościowych, który na pewno wywołał uśmiech na twarzy niejednego kibica ekipy z Podpromia. Przekazano, że w rzeszowskim zespole na dłużej zostanie kapitan i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy - Marcin Janusz.

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"Kapitan zostaje! Jeden z najlepszych rozgrywających w Polsce oraz lider, którego cechują niezwykły spokój na boisku i opanowanie w decydujących momentach. Marcin Janusz nadal będzie reprezentował barwy naszego klubu i bardzo dobrze nam z tym faktem" - można przeczytać.

Janusz podpisał umowę do 2029 roku. W klubie występuje od września 2025.

Rozgrywający ma na swoim koncie spore sukcesy, jeżeli chodzi o rywalizację w Polsce. Do tej pory zdobył dwa mistrzostwa Polski oraz dwa wicemistrzostwa kraju. Trzy razy sięgnął też po Puchar Polski, a dwa razy po Superpuchar Polski. Może pochwalić się również sukcesami na arenie międzynarodowej - dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

Janusz do niedawna był także ważnym elementem reprezentacji Polski, triumfując z kadrą na mistrzostwach Europy (2023) i w Lidze Narodów (2023). Siatkarz zrezygnował z gry w koszulce drużyny narodowej ze względów zdrowotnych.

AA, Polsat Sport