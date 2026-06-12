Remis w meczu gospodarza mundialu! Bośnia broniła się jak mogła

Ze szturmem na bramkę Bośniaków od razu po rozpoczęciu spotkania ruszyli Kanadyjczycy, choć drużyna z Europy również nie pozostała dłużna. Mecz miał wysoką intensywność, a oba zespoły często szukały okazji do strzału. Jeszcze w 17. minucie przed doskonałą szansą stanął Jonathan David, ale snajper gospodarzy mundialu fatalnie się pomylił uderzając prosto w bramkarza.

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Niewykorzystana okazja szybko się zemściła, bo już w 21. minucie. Piłkę uderzoną z rzutu rożnego na krótki słupek przedłużył do środka pola Sead Kolasinac, a wykończył Jovo Lukic. Bramkarz był bezradny, a futbolówka wpadła do siatki.

Kanada wciąż naciskała na Bośniaków, ale ci wytrzymali presję przez resztę pierwszej połowy. W drugiej połowie ponownie to Kanada miała przewagę w szansach bramkowych, ale wynikało z nich mało konkretnych rezultatów. Co prawda, raz praktycznie z linii bramkowej musiał wybijać piłkę Kolasinac, a po raz drugi Katic, ale wynik wciąż wskazywał przewagę Bośni.

To zmieniło się dopiero w 78. minucie, po tym jak na boisku pojawił się Cyle Larin. Napastnik Kanady trafił do bramki z bliskiej odległości i doprowadził do upragnionego remisu. Kanadyjczycy wciąż musieli szukać jednak okazji na zwycięstwo. Jeszcze w doliczonym czasie gry w polu karnym Bośniaków zaroiło się od czerwonych koszulek, ale obrona była zbyt szczelna. Gospodarze mundialu tym samym rozpoczynali turniej od podziału punktów.

Kanada - Bośnia i Hercegowina 1:1 (0:1)

Bramki: Cyle Larin 78 - Jovo Lukic 21

Składy:

Kanada - Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio (Osorio 90+1), Kone, Millar (Shaffelburg 61), Buchanan (Ahmed 61), Jonathan David (Promise David 61), Oluwaseyi (Larin 76)

Bośnia i Hercegowina - Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84), Dedic, Katic, Tahirovic, Basic (Gigovic 62), Memic (Alajbegovic 74), Demirovic, Bajraktarevic (Sunjic 74), Lukic (Bazdar 62)

Żółte kartki: Kanada - Alistair Johnston, Luc de Fougerolles; Bośnia i Hercegowina – Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Nikola Katic.

Sędzia: Facundo Tello (Argentyna). Widzów: 43 002

PI, Polsat Sport