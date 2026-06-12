Rewolucja w Ekstraklasie?! Boniek punktuje! "Szybko się zakochują, ale jeszcze szybciej odkochują"

W polskiej piłce wakacje, ale w klubach i tak sporo się dzieje. W Widzewie rewolucja, właściciel Robert Dobrzycki bierze się sam do zarządzania klubem, na dyrektora sportowego sprowadza znanego z Jagiellonii Łukasza Masłowskiego. Widzew poluje też na transfer Karola Świderskiego z Panathinaikosu. Na celowniku klubu znalazł się także czołowy piłkarz zdegradowanej Lechii Gdańsk Ivan Żelizko.

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Zbigniew Boniek komentuje sytuację w Widzewie

- Trudno mi się wypowiedzieć na temat Widzewa, bo nie mam żadnego kontaktu z jego decydentami. Obserwując to z dala, dochodzę do wniosku, że Widzew jest klubem najbardziej medialnym w takim sensie, że wydaje się, iż kupuje całą ligę i niemal wszystkich trenerów. Prawie codziennie ktoś Widzewowi coś sprzedaje, ale tak naprawdę na razie nie widzę, aby się cokolwiek działo - powiedział nam Zbigniew Boniek.

W ubiegłym sezonie Łodzianie pobili krajowy rekord na wydatki transferowe. Tylko na trio Osman Bukari (5,5 mln euro), Przemysław Wiśniewski (3,1 mln euro), Emil Kornvig (2,4 mln euro) Widzew wyłożył blisko 11 mln euro, czyli prawie 47 mln zł. Pozwoliło to jednak tylko na uniknięcie degradacji. Apetyty przy al. Piłsudskiego były zdecydowanie wyższe. Kibice nie mogą się doczekać walki o najwyższe miejsca w kraju i w europejskich pucharach.

- Od dawna powtarzam, że drużyny się nie kupuje poprzez transfery dobrych piłkarzy, tylko drużynę się konstruuje, dobierając brakujące w niej elementy. Słyszę, że ma przyjść pan Masłowski. W marcu ubiegłego roku na dyrektora zatrudniono Mindaugasa Nikoliciusa i słyszałem, że to jest świetny, fantastyczny wybór. Tymczasem kupił 14-15 piłkarzy, z których gra jeden-dwóch, a co się dzieje z resztą, to zupełnie nie wiadomo. Później przedstawiano jako dyrektora sportowego Dariusza Adamczuka, który może wszystko zrobić i ostatni zimowy okres transferowy trochę inaczej wyglądał. Oczywiście, zdarzały się niewypały, jak Zeqiri i Bukari, ale większość sprowadzonych wówczas piłkarzy uratowała Widzew przed spadkiem: Drągowski, Kapuadi, Wiśniewski, Kornvig itd. - uważa Boniek.

Legenda światowej piłki, która właśnie z Widzewem święciła pierwsze triumfy, na czele z mistrzostwem Polski w 1981 i 1982 r., ma generalną uwagę:

- Historia zmian na stanowisku dyrektora pokazuje, że w Widzewie się szybko w kimś zakochują, ale jeszcze szybciej odkochują. Mam nadzieję, że pan Dobrzycki zapanuje nad tym. Dzisiaj się wydaje, że gwiazdą Widzewa może być Łukasz Masłowski. Ja pana Masłowskiego nie znam. Widzę, że zrobił dobrą robotę w Jagiellonii, ale już przed laty pracował i w Widzewie, i w Wiśle Płock. Jego praca w innych warunkach nie dawała takich owoców jak w Białymstoku. Ja uważam, że wszyscy dyrektorzy sportowi są dobrzy, tylko czasami mają okresy lepsze, a innym razem gorsze - podkreśla Zbigniew Boniek.



- Ciągłe zmiany nie prowadzą do niczego dobrego. Widzew zasługuje na prawdziwe sukcesy. Ma fantastycznych kibiców, sprzedaje najwięcej w Polsce karnetów - to jest rzecz niebywała. Teraz trzeba skonstruować drużynę, a nie ją kupować. Jak Widzew zrobi dwa-trzy dobre transfery, to będzie mógł walczyć o europejskie puchary. Musi tylko zapanować wewnętrzny spokój i logika działania - nie ma wątpliwości były prezes PZPN-u.



Już za 10 dni trener Aleksandar Vuković rozpocznie z Widzewem przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. W pierwszej kolejce, datowanej na 25 lipca, podejmą Motor Lublin.