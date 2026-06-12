Sędziowie przyznali się do błędu! Wyniki GP Monako zmienione

Moto

Po odwołaniu ekipy Alpine w piątek przywrócono trzecie miejsce Pierre'a Gasly'ego w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monako. Francuz początkowo został zdegradowany na siódmą pozycję po tym, jak sędziowie nałożyli na niego dwie pięciosekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej.

Pierre Gasly, kierowca zespołu Alpine, w stroju wyścigowym z niebieską czapką na głowie.
fot: PAP
Pierre Gasly

Wyścig w Monte Carlo odbył się 7 czerwca. Zespół Alpine natychmiast złożył odwołanie od decyzji jury. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) uwzględniła je, stwierdzając że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu francuskiego kierowcy.

 

"Sędziowska komisja odwoławcza uchyliła kary nałożone na Gasly’ego, przywracając mu tym samym trzecie miejsce" - poinformowała FIA na platformie X.

 

ZOBACZ TAKŻE: Milan Pawelec rozpoczyna drugą rundę mistrzostw Europy Moto2

 

Oznacza to, że Alpine po raz pierwszy od 2024 roku znalazło się na podium. Francuz Isack Hadjar z Red Bulla spadnie z trzeciego na czwarte miejsce w klasyfikacji wyścigu w Monako.

 

W komunikacie francuski zespół podziękował komisji i podał, że skupia się teraz w pełni na starcie w Grand Prix Barcelony, która odbędzie się w ten weekend.

 

Przywrócona pozycja Gasly’ego nie wpływa na czołówkę klasyfikacji mistrzostw świata kierowców. Liderem po sześciu z 22 wyścigów z dorobkiem 156 pkt jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALPINEFORMUŁA 1GRAND PRIX MONAKOMOTOPIERRE GASLY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marc Marquez: Wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 