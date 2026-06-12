Sędziowie przyznali się do błędu! Wyniki GP Monako zmienione

Wyścig w Monte Carlo odbył się 7 czerwca. Zespół Alpine natychmiast złożył odwołanie od decyzji jury. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) uwzględniła je, stwierdzając że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu francuskiego kierowcy.

"Sędziowska komisja odwoławcza uchyliła kary nałożone na Gasly’ego, przywracając mu tym samym trzecie miejsce" - poinformowała FIA na platformie X.

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Oznacza to, że Alpine po raz pierwszy od 2024 roku znalazło się na podium. Francuz Isack Hadjar z Red Bulla spadnie z trzeciego na czwarte miejsce w klasyfikacji wyścigu w Monako.

W komunikacie francuski zespół podziękował komisji i podał, że skupia się teraz w pełni na starcie w Grand Prix Barcelony, która odbędzie się w ten weekend.

Przywrócona pozycja Gasly’ego nie wpływa na czołówkę klasyfikacji mistrzostw świata kierowców. Liderem po sześciu z 22 wyścigów z dorobkiem 156 pkt jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

PAP