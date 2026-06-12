Sensacja w Lidze Narodów! Francja z pierwszą porażką

Francja znakomicie rozpoczęła tegoroczna edycję Ligi Narodów, bo od zwycięstwa 3:2 nad mistrzami świata - Włochami. W drugim meczu Trójkolorowi mierzyli się z Kanadą, która wcześniej uległa 2:3 Niemcom.

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Spotkanie od początku miało niespodziewany przebieg. Kanadyjczycy triumfowali bowiem w premierowej partii 25:20. Ekipa z Ameryki Północnej nie zwolniła tempa i zwyciężyła również drugiego seta, tym razem do 18.

Francuzi wrócili do gry w trzeciej odsłony rywalizacji. Mistrzowie olimpijscy okazali się w niej lepsi wynikiem 25:21 i złapali kontakt z przeciwnikami.

Nie sprawdziło się jednak powiedzenie "jeśli nie wygrywasz 3:0, to przegrywasz 2:3". Po wyrównanej batalii w trzecim akcie Kanada sięgnęła po triumf 27:25, zamykając tym samym całe starcie i sensacyjnie pokonując Francuzów.

Kanada - Francja 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 27:25)

Skrót meczu Kanada - Francja w załączonym materiale wideo:

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