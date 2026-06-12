Serbia niepokonana w Lidze Narodów!

Dla Belgów spotkanie z Serbami było już trzecim w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej ekipa z Beneluksu wygrała z Bułgarią (3:1) i uległa Brazylii (1:3). Serbia natomiast przystępowała po wiktorii nad Argentyną (3:1).

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Premierowa partia spotkania Belgia - Serbia od startu do końca należała do drugiej z drużyn. Zespół z Bałkanów triumfował bardzo pewnie, do 18, robiąc pierwszy krok w stronę wiktorii.

Druga odsłona od początku była pod kontrolą Belgów. Przynajmniej tak się wydawało. Podopieczni Emanuele Zaniniego prowadzili aż 24:19. Serbowie na ostatniej prostej zniwelowali jednak różnicę i wyrównali na 24:24, broniąc pięciu piłek setowych. Ekipa prowadzona przez Gheorghe Cretu nie poszła za ciosem. Kolejne dwie akcje padły bowiem łupem Belgów, którzy wyrwali zwycięstwo w drugiej partii.

Na tyle jednak było stać reprezentację Belgii. Trzeci i czwarty akty rywalizacji przebiegały pod dyktando Serbii. Ta najpierw wygrała do 21, a później do 22, odnosząc końcowy triumf.

Belgia - Serbia (18:25, 26:24, 21:25, 22:25)

Skrót meczu Belgia - Serbia w załączonym materiale wideo:

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