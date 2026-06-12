Siatkarski klub z Jastrzębia-Zdroju wraca do gry! Wiemy, w której lidze wystąpi

Siatkówka

Siatkarski klub z Jastrzębia-Zdroju wraca do gry. Już niedługo rozpocznie zmagania w II lidze. - To jest baza, to jest trampolina do odbicia się. Klub planuje prowadzić działalność i wrócić po kilku latach do PlusLigi - przekazał prezes Adam Gorol.

Kibice Jastrzębskiego Węgla podczas meczu siatkówki z transparentami i szalikami.
fot. PAP
Klub z Jastrzębia-Zdroju wraca do gry

Na początku kwietnia podano, że JSW Jastrzębski Węgiel nie wystąpi w kolejnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Drużyna prowadzona przez trenera Andrzeja Kowala sezon zasadniczy zakończyła na siódmym miejscu, potem odpadła w fazie play-off po trzech meczach z PGE Projektem Warszawa.

 

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Prezes Adam Gorol powiedział, że zespół zmienia nazwę na KS Jastrzębie-Borynia.

 

- To nie jest tak, że drużyna nazywała się Jastrzębski Węgiel i teraz spółka się wycofuje. My nawet nie mamy prawa używać takiej nazwy, ale to nie oznacza, że klub upada, bo klub a drużyna to są dwie różne sprawy - przekazał w rozmowie z portalem tujastrzebie.pl.

 

Wiemy, że drużyna rozpocznie zmagania w II lidze. 

 

- To jest baza, to jest trampolina do odbicia się. Klub planuje prowadzić działalność i wrócić po kilku latach do PlusLigi. Plan jest niezmienny - zadeklarował.

 

Od dłuższego czasu mówi się, że w tym mieście będzie występował Barkom Każany Lwów. Gorol zdradził szczegóły. 

 

- Na pewno będzie w nazwie człon Jastrzębie lub Jastrzębski, natomiast ustalenia w zakresie nazwy są w toku - przyznał.

 

- Generalnie założenie jest takie, że i miasto, i przedstawiciele klubu mają uzgodnić wspólne stanowisko, bo Barkom jest otwarty na to, żeby się bardziej utożsamiać z Jastrzębiem. Uważam, że to jest opcja na podtrzymanie PlusLigi w Jastrzębiu - podsumował.

HP, Polsat Sport
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INNEJASTRZĘBSKI WĘGIELPLUSLIGAPREZESSIATKÓWKA
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