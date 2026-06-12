Siatkarski transfer z Serie A1 do Rzeszowa! Klub potwierdził
Taylor Mims została nową siatkarką klubu DevelopRes Rzeszów. Amerykańska atakująca przez dwa ostatnie sezony była zawodniczką włoskiego Igor Gorgonzola Novara.
Taylor Mims (rocznik 1998) to amerykańska siatkarka, która gra na pozycji atakującej. Rozpoczęła siatkarską karierę w barwach Washington State University. Po przyjeździe do Europy grała w Hiszpanii (2018-19 Fachadas Dimurol Libby's) oraz we Francji (2019-20 Vandœuvre Nancy Volley-Ball, 2020-21 Terville-Florange OC, 2022-23 Neptunes de Nantes Volley-ball).
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W 2024 roku została siatkarką włoskiego klubu Igor Gorgonzola Novara. Pełniła tam rolę zmienniczki Tatiany Tolok.
W przyszłym sezonie na ataku w Developresie Rzeszów zagrają Taylor Mims i Mika Grbavica z Chorwacji (ostatnio FC Porto). Doszło więc do zupełnej zmiany na tej pozycji - odeszły Amerykanka Taylor Bannister (Olympiacos Piraeus) i Oliwia Sieradzka (Lotto Chemik Police).
DevelopRes poinformował wcześniej, że nowymi zawodniczkami tego klubu zostały Uliana Kotar (Ukraina, środkowa) i Magdalena Bukovska (Czechy, przyjmująca) oraz rozgrywająca reprezentacji Polski Alicja Grabka. Po roku przerwy do Rzeszowa wraca środkowa Weronika Centka-Tietianiec.Przejdź na Polsatsport.pl