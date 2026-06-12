Siatkarski transfer z Serie A1 do Rzeszowa! Klub potwierdził

Robert MurawskiSiatkówka

Taylor Mims została nową siatkarką klubu DevelopRes Rzeszów. Amerykańska atakująca przez dwa ostatnie sezony była zawodniczką włoskiego Igor Gorgonzola Novara.

Siatkarka w fioletowej koszulce podczas rozmowy taktycznej z drużyną.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Zmiany w Developresie Rzeszów. Transfery, nowe siatkarki w klubie.

Taylor Mims (rocznik 1998) to amerykańska siatkarka, która gra na pozycji atakującej. Rozpoczęła siatkarską karierę w barwach Washington State University. Po przyjeździe do Europy grała w Hiszpanii (2018-19 Fachadas Dimurol Libby's) oraz we Francji (2019-20 Vandœuvre Nancy Volley-Ball, 2020-21 Terville-Florange OC, 2022-23 Neptunes de Nantes Volley-ball).

 

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W 2024 roku została siatkarką włoskiego klubu Igor Gorgonzola Novara. Pełniła tam rolę zmienniczki Tatiany Tolok.

 

 

 

 

W przyszłym sezonie na ataku w Developresie Rzeszów zagrają Taylor Mims i Mika Grbavica z Chorwacji (ostatnio FC Porto). Doszło więc do zupełnej zmiany na tej pozycji - odeszły Amerykanka Taylor Bannister (Olympiacos Piraeus) i Oliwia Sieradzka (Lotto Chemik Police).

 

DevelopRes poinformował wcześniej, że nowymi zawodniczkami tego klubu zostały Uliana Kotar (Ukraina, środkowa) i Magdalena Bukovska (Czechy, przyjmująca) oraz rozgrywająca reprezentacji Polski Alicja Grabka. Po roku przerwy do Rzeszowa wraca środkowa Weronika Centka-Tietianiec.

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