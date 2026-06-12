Świetny mecz i zwycięstwo Koreańczyków na MŚ! Czesi groźni tylko z autów

Ruszyły piłkarskie mistrzostwa świata. Starcie Korei Południowej z Czechami było drugim meczem turnieju i zarazem dokończeniem gier w grupie A po tym, jak wcześniej Meksyk pokonał 2:0 Republikę Południowej Afryki.

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W spotkanie na Estadio Akron w Guadalajarze zdecydowanie lepiej weszli Koreańczycy. Nie mieli stuprocentowych sytuacji, jednak byli aktywni pod bramką Czechów.

Już na początku z pola karnego uderzał Heung-Min Son, lecz został zablokowany. Chwilę później gróźnie, minimalnie nad poprzeczką główkował Han-Beom Lee. Następnie z dystansu próbował Kang-In Lee.

W poczynaniach Koreańczyków widać było lekkość. Próbowali akcji kombinacyjnych, w których czuli się bardzo dobrze. Czesi natomiast grali "na aferę", piłka często przeszkadzała im przy nogach, nie ustrzegi się prostych błędów i niedokładności.



Pod koniec pierwszej połowy pod bramką naszych sąsiadów ponownie zrobiło się groźnie. Son najpierw próbował z większej odległości, a potem z 16. metra. W pierwszym przypadku posłał futbolówkę nad poprzeczkę, a w drugim - obok słupka.



Koreańczycy błysnęli jeszcze w doliczonym czasie gry premierowej części. Piłka wędrowała jak po sznurku w obrębie pola karnego Czechów, jednak zabrakło finalizacji. Son nie sięgnął na tyle dobrze piłki, by oddać groźny strzał.



Przerwa zmieniła w spotkaniu tyle... że Korea stwarzała sobie jeszcze dogodniejsze sytuacje. Już po kilkudziesięciu sekundach z krawędzi "16" po ziemi uderzył In-Beom Hwang. Matej Kovar odbił futbolówkę przed siebie, a do dobitki dopadł Jae-Sung Lee. Czeski golkiper znów był górą.



W 56. minucie przed szansą stanął Son. Nieco z lewej strony wyszedł sam na sam z Kovarem, lecz ten ponownie popisał się znakomitą interwencją.



Zwrot akcji nastąpił po godzinie gry. Na Koreańczykach zemściły się niewykorzystane okazje, a na prowadzenie wyszli nieistniejący dotąd na boisku Czesi. Z autu w pole karne wrzucił Vladimir Coufal, a piłkę w bramce główką umieścił kapitan ekipy z Europy Vladimir Coufal.



Na odpowiedź Korei nie trzeba było czekać długo. W 67. minucie Kang-In Lee posłał prostopadłe podanie w pole karne do In-Beoma Hwanga. Ten dopadł do piłki przed obrońcami i jednym ruchem położył na ziemi defensora oraz bramkarza Czechów, a następnie strzelił do pustej.



Kwadrans przed końcem piłka znów znalazła się w bramce strzeżonej przez Seung-Gyu Kima. Po - tym razem - dośrodkowaniu z rzutu wolnego z główki trafił Tomas Soucek. Gol nie został jednak uznany, gdyż pomocnik odgwizdano spalonego.



Pięć minut później swego dopięła Korea. Z prawej strony dograł In-Beom Hwang, a czeskiego obrońcę uprzedził Hyeon-Gyu Oh, który wcześniej zmienił Sona, i pokonał Kovara.



Czesi próbowali, ale jedyne, czym byli w stanie zagrozić, to stałe fragmenty. Znów z autu w pole karne wrzucił Coufal, a piłka spadła pod nogi Adama Hlozka. Kapitalną paradą popisał się wtedy Seung-Gyu Kim.

Koreański golkiper wykazał się jeszcze raz w doliczonym czasie. Tym razem w fantastycznym stylu złapał bowiem zmierzający po ziemi w światło bramki strzał Michala Sadilka.

To był ostatni znaczący akcent tego spotkania. Koreańczycy zasłużenie zwyciężyli 2:1 i na otwarcie mundialu dopisali na swoje konto trzy punkty do tabeli grupy A.

Korea Południowa - Czechy 2:1 (0:0)

Bramki: In-Beom Hwang 67, Hyeon-Gyu Oh 80 - Ladislav Krejci 59.

Korea Południowa: Seung-Gyu Kim - Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee - Young-Woo Seol, In-Beom Hwang (84. Jin-Gyu Kim), Seung-Ho Paik (84. Jin-Seob Park), Tae-Seok Lee (67. Ji-Sung Eom) - Kang-In Lee, Jae-Sung Lee (62. Hee-Chan Hwang) - Heung-Min Son (69. Hyeon-Gyu Oh). Trener: Hong Myung-Bo.

Czechy: Matej Kovar - Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka (85. Mojmir Chytil), Jaroslav Zeleny - Lukas Provod (64. Michal Sadilek), Pavel Sulc (64. Adam Hlozek) - Patrik Schick (64. Tomas Chory). Trener: Miroslav Koubek.

Żółte kartki: Gi-Hyuk Lee.

Sędzia: Amin Omar (Egipt).

jc, Polsat Sport