Szczere słowa trenera po porażce na MŚ! "Wygrała lepsza drużyna"

Czesi prowadzili po golu głową Ladislava Krejciego, ale dynamicznie grający piłkarze z Azji odpowiedzieli dwoma trafieniami.

Trener Koubek docenił wysiłek swoich zawodników w czwartkowym (miejscowego czasu) meczu. Jak jednak stwierdził, wygrała lepsza drużyna, a jego zespół musi wzmocnić atak, żeby utrzymać się w turnieju.

- Popełniliśmy kilka błędów, chociaż też mieliśmy swoje okazje. Przeciwnik był bardzo szybki - przyznał 74-letni szkoleniowiec.

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- Wygrała lepsza drużyna. Musieliśmy walczyć i tak robiliśmy. Naszym obowiązkiem było grać do końca, widać, że zawodnicy są wyczerpani. Teraz trzeba iść do przodu. W następnych meczach musimy być bardziej ofensywni i kreatywni na ostatnich 30 metrach przed bramką rywali. W ataku mamy pole do poprawy - dodał.

Tymczasem trener reprezentacji Korei Południowej powiedział, że jego drużyna ściśle zastosowała się do przedmeczowych instrukcji.

- Przed spotkaniem przekazałem piłkarzom dwie wiadomości: nie poddawajcie się do końca i zjednoczcie się. Niezależnie od tego, czy jesteśmy na boisku, czy nie, musimy grać jak jeden zespół - podkreślił Hong Myung-bo.

Jego zespół odniósł cenne zwycięstwo, choć nieskuteczny tego dnia był kapitan, w przeszłości znakomity piłkarz Tottenhamu Heung-min Son. Trener stanął w obronie doświadczonego napastnika.

- Son jest naszym najlepszym zawodnikiem i bardzo opanowanym kapitanem. Wierzymy, że dał dzisiaj z siebie wszystko - powiedział selekcjoner, dodając jednak, że drużyna musi popracować nad wykorzystaniem stwarzanych sytuacji.

We wcześniejszym meczu tej grupy, na inaugurację mundialu, Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Właśnie zwycięzcy spotkań 1. kolejki zmierzą się ze sobą w następnej serii.

- Kolejny mecz będzie bardzo ważny - przyznał Hong Myung-bo.

PAP