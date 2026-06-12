"To było słabe spotkanie". Mocne słowa o meczu otwarcia mundialu

Piłka nożna

- Taktycznie było to po prostu słabe spotkanie w wykonaniu obu drużyn - tak otwierający piłkarski mundial mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki (2:0) skomentował słynny niemiecki trener Juergen Klopp. Jego zdaniem, oba zespoły w dalszej fazie mogą mieć problemy, jeśli nie poprawią gry.

Jurgen Klopp w czapce i bluzie sportowej z logo Liverpoolu, wskazujący palcem.
fot. PAP
Jurgen Klopp ocenił mecz otwarcia mundialu

Mecz otwarcia na Estadio Azteca drużyna RPA kończyła w dziewiątkę, a Meksykanie - w 10.

 

- RPA przez cały mecz w ogóle nie weszła w taki rytm, w którym można być naprawdę agresywnym. Kiedy byli agresywni, spóźniali się i dostawali kartki albo byli ogrywani - ocenił Klopp po meczu w studiu MagentaTV na Estadio Azteca.

 

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Zdaniem byłego trenera Liverpoolu zawody były "po prostu słabe taktycznie", a bez poprawy gry obie reprezentacje mogą w kolejnych spotkaniach mierzyć się z problemami. Niemiec uznał, że obie drużyny nie były wystarczająco kompaktowe, a odległości między zawodnikami były zbyt duże.

 

W drugim spotkaniu grupy A Korea Płd. wygrała z Czechami 2:1. 

PAP
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