"To było słabe spotkanie". Mocne słowa o meczu otwarcia mundialu

Mecz otwarcia na Estadio Azteca drużyna RPA kończyła w dziewiątkę, a Meksykanie - w 10.

- RPA przez cały mecz w ogóle nie weszła w taki rytm, w którym można być naprawdę agresywnym. Kiedy byli agresywni, spóźniali się i dostawali kartki albo byli ogrywani - ocenił Klopp po meczu w studiu MagentaTV na Estadio Azteca.

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Zdaniem byłego trenera Liverpoolu zawody były "po prostu słabe taktycznie", a bez poprawy gry obie reprezentacje mogą w kolejnych spotkaniach mierzyć się z problemami. Niemiec uznał, że obie drużyny nie były wystarczająco kompaktowe, a odległości między zawodnikami były zbyt duże.

W drugim spotkaniu grupy A Korea Płd. wygrała z Czechami 2:1.

PAP