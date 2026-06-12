To koniec marzeń! Wschodząca gwiazda nie zagra na Wimbledonie

Tenis

Wschodząca gwiazda światowego tenisa Victoria Mboko nie zagra na Wimbledonie. Kontuzja 19-latki okazała się poważniejsza niż zakładano.

Zawodniczka tenisa otrzymująca pomoc od sztabu medycznego podczas przerwy w meczu.
Fot. PAP
Victoria Mboko nie zagra na Wimbledonie

Kanadyjka została wykreślona z listy zawodniczek na Wimbledonie z powodu kontuzji, którą odniosła podczas meczu w turnieju Queen's Club w Londynie. Kontuzja przekreśla także jej dalszy udział w turnieju debla, w którym grała w duecie z 23-krotną zwyciężczynią turniejów wielkoszlemowych Sereną Williams. 

 

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Planowany mecz debla przeciwko duetu Laylah Fernandez/Laura Siegemund nie doszedł do skutku, po tym, jak Mboko poślizgnęła się na mokrej trawie w drugim secie spotkania z Pliskovą. Teraz lista zgłoszeń do Wimbledonu została zaktualizowana i nazwisko Mboko zostało z niej usunięte. 

 

"Dziewiąta rozstawiona zawodniczka zmaga się z urazem lewego kolana" - poinformowano w oficjalnej aktualizacji listy zgłoszeń do Wimbledonu, opublikowanej w piątek. Jej miejsce w głównej drabince zajęła Darja Vidmanova.

 

"Jesteś niesamowicie utalentowaną zawodniczką i wkrótce wrócisz na kort" - napisała Williams w mediach społecznościowych. "Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia" - dodała.

 

Mboko była wyraźnie roztrzęsiona po urazie. Można było usłyszeć, jak mówi do fizjoterapeutów: "Nie czuję żadnej stabilności w kolanie".

IB, Polsat Sport
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