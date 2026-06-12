Tragiczne wieści z Wielkiej Brytanii. Nie żyje znany trener

Jackett rozpoczął karierę trenerską w Watford w 1996 roku, a następnie prowadził Swansea oraz Millwall, z którymi wywalczył awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Kolejnym przystankiem w jego karierze było Wolverhampton Wanderers, które objął w 2013 roku, gdy "Wilki" występowały jeszcze w League One. Już w pierwszym sezonie pod jego wodzą drużyna wywalczyła awans do Championship.

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Uczynił Wolves konkurencyjną drużyną Championship choć nigdy nie awansował z nimi do Premier League. Po odejściu z klubu z Molineux szkoleniowiec prowadził jeszcze Rotherham United, Portsmouth oraz Leyton Orient. To właśnie w tym ostatnim klubie zakończył karierę trenerską. Jego ostatnią rolą w futbolu było stanowisko dyrektora sportowego w Gillingham, które objął w styczniu 2023 roku. Z klubu odszedł w listopadzie 2024 roku ze względów zdrowotnych.

Po jego śmierci oświadczenia opublikowały Millwall FC oraz Wolverhampton Wanderers.

"Millwall Football Club jest głęboko zasmucony informacją o śmierci byłego menedżera Kenny'ego Jacketta w wieku 64 lat. Kenny poprowadził klub w ponad 300 meczach, doprowadzając The Lions do awansu z League One oraz do półfinału Pucharu Anglii. Spoczywaj w pokoju, Kenny" - podano w oświadczeniu.

"Wolves jest zdruzgotane wiadomością o śmierci naszego byłego menedżera Kenny'ego Jacketta. Kenny poprowadził klub do historycznego, rekordowego mistrzostwa League One i położył fundamenty pod klub, jaki znamy dzisiaj. Myśli wszystkich związanych z Wolves są teraz z rodziną i przyjaciółmi Kenny'ego" - napisali włodarze Wolverhampton

IB, Polsat Sport