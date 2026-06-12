Urban nagle zrezygnował. "Nie planowałem odchodzić"

Piotr Urban ogłosił, że sam złożył wypowiedzenie umowy. "Nie planowałem odchodzić i bardzo żałuję, że doszło do takiego momentu. Po wielu przemyśleniach uznałem jednak, że nie mogę podjąć innej decyzji" - przekazał w mediach społecznościowych.

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"Do końca okresu wypowiedzenia będę dalej pracował w Akademii. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas" - dodał.

Niedługo później oficjalny komunikat zamieścił Widzew Łódź.

"Złożone przez Piotra Urbana wypowiedzenie zostało przyjęte przez władze Klubu. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami okres wypowiedzenia potrwa sześć miesięcy. Taki czas pozwoli na zachowanie pełnej płynności i ciągłości pracy oraz znalezienie następcy na to stanowisko i przygotowanie go do przejęcia sterów Akademii" - czytamy.

Ponadto poinformowano, że klubem żegna się Patrycja Balcerzak, która pełniła funkcję Dyrektorki Sportowej Departamentu Piłki Kobiecej.

"Krok ten wiąże się z planowaną zmianą koncepcji funkcjonowania oraz rozwoju sekcji żeńskiej na kolejne sezony. Patrycji oraz Piotrowi dziękujemy za wkład w rozwój Widzewa Łódź i życzymy powodzenia!" - podsumowano.

HP, Polsat Sport