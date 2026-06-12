Ważne wieści ws. dzikiej karty dla Chwalińskiej na Wimbledon

Chwalińska jeszcze miesiąc temu zajmowała miejsce w drugiej setce rankingu WTA, a jej największym sukcesem na zmaganiach wielkoszlemowych była druga runda Wimbledonu w 2022 roku. Wówczas nikt nawet nie myślał, że Polka może być brana pod uwagę do "dzikiej karty" na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Wszystko zmienił jednak niedawny French Open, podczas którego 24-latka dotarła jako kwalifikantka do finału! Dopiero w nim uległa Mirrze Andriejewej.

To sprawiło, że nasza singlistka momentalnie dołączyła do czołówki światowej i awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA. Sęk w tym, że zgłoszenia do Wimbledonu odbyły się wcześniej, gdy o Chwalińskiej nie było jeszcze tak głośno i znajdowała się na 114. lokacie w światowym zestawieniu, co oznaczałoby konieczność gry w kwalifikacjach. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Urodzona w Dąbrowie Górniczej tenisistka liczy na przychylność organizatorów Wimbledonu, którzy mogliby docenić jej wyczyn w Paryżu i podarować jej "dziką kartę". Dzięki temu Chwalińska nie musiałaby przedzierać się przez kwalifikacje. Byłoby to nie lada kuriozalne biorąc pod uwagę, że Polka jest obecnie 21. "rakietą" świata.

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Na przeszkodzie do otrzymania przepustki do drabinki głównej Wimbledonu stoi legendarna Serena Williams. Amerykanka wygrała ten turniej aż siedmiokrotnie. W 2022 roku zakończyła karierę, ale postanowiła wrócić na kort w tym sezonie. O "dziką kartę" poprosiła jej starsza o rok siostra Venus, która w Londynie triumfowała pięciokrotnie. Przypomnijmy, że organizatorzy mają do rozdania dwa takie "bilety".

Mówi się jednak, że 44-letnia Serena jednak zrezygnuje z ubiegania się o grę na Wimbledonie w obawie przed zbyt wczesnym odpadnięciem. Taką informację przekazuje Interia, która cytuje tajnego informatora.

- Ja myślę, że ona nie zagra, bo nie chce grać tak, jak jej siostra i przegrać. Z tego, co wiem, Amerykanka w tym momencie nie ma zamiaru grać singla na Wimbledonie. Przy czym może poprosić o "dziką kartę" na debla, którą też na pewno dostanie, lecz jedno nie ma wpływu na drugie. Gdybym miał stawiać, to postawiłbym na "tak" w sprawie dzikiej karty dla Chwalińskiej. Ale dowiemy się o wszystkim lada moment - powiedział Interii anonimowy informator.

Gdyby faktycznie Serena Williams zrezygnowała z Wimbledonu, Chwalińska miałaby otwartą drogę do otrzymania "dzikiej karty" wespół z Venus Williams. Decyzja zostanie ogłoszona 17 czerwca.

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