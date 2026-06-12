Włochy lepsi od Niemców! Co za końcówka meczu

Pierwsza partia spotkania Niemców z Włochami poszła zgodnie z przewidywaniami. Od samego startu warunki na parkiecie dyktowali mistrzowie świata, którzy triumfowali 25:20.

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Następnie swoje momenty, a w zasadzie całego seta, miała reprezentacja Niemiec. Podopieczni Massimo Bottiego kontrolowali wydarzenia na boisku i wyrównali wynik całej potyczki, zwyciężając do 20.

Trzecia odsłona rywalizacji miała dwa oblicza. Początkowe fragmenty należały bowiem do Niemców, którzy prowadzili 10:6, 13:10 czy 16:14. Od tamtej pory prym wiedli jednak Włosi. Ci okazali się lepsi 25:21, zbliżając się do ostatecznej wiktorii.

Czwarty akt starcia przyniósł najwięcej emocji. Od pierwszej piłki Italia była z przodu, a z czasem jej przewaga wynosiła dwa, trzy czy cztery punkty. W końcowych momentach do głosu doszli Niemcy, którzy mieli nawet piłkę setową przy stanie 24:23, ale jej nie wykorzystali.

Finalnie gra toczyła się na przewagi, a Włosi potrzebowali aż czterech match pointów, by rozstrzygnąć zmagania na swoją korzyść. Niemcy natomiast po drodze zmarnowały jeszcze cztery piłki setowe.

Niemcy - Włochy 1:3 (20:25, 25:20, 21:25, 31:33)

Skrót meczu Niemcy - Włochy w załączonym materiale wideo:

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