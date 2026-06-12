WTA w Londynie: Jelena Rybakina - Tatjana Maria. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Rybakina i Tatjana Maria zagrają ze sobą w jednej ósmej turnieju WTA w Londynie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.
Maria w poprzednim spotkaniu pokonała Greczynkę Sakkari w dwóch setach (6:3, 6:3). Teraz ubiegłoroczną triumfatorkę czeka mecz z drugą w rankingu WTA Kazaszką Jeleną Rybakiną.
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To będzie pierwszy w tym roku mecz Rybakiny na korcie w Londynie. Druga kobieca rakieta świata w swoim poprzednim pojedynku przegrała z Ukrainką Starodubstevą (6:3, 1:6, 7:6), odpadając tym z French Open.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl