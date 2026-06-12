Maria w poprzednim spotkaniu pokonała Greczynkę Sakkari w dwóch setach (6:3, 6:3). Teraz ubiegłoroczną triumfatorkę czeka mecz z drugą w rankingu WTA Kazaszką Jeleną Rybakiną.

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To będzie pierwszy w tym roku mecz Rybakiny na korcie w Londynie. Druga kobieca rakieta świata w swoim poprzednim pojedynku przegrała z Ukrainką Starodubstevą (6:3, 1:6, 7:6), odpadając tym z French Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport