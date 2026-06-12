WTA w Londynie: Sorana Cirstea - Emma Raducanu. Relacja live i wynik na żywo
Sorana Cirstea i Emma Raducanu zagrają ze sobą w pierwszej rundzie turnieju WTA w Londynie. Relacja live i wynik na żywo meczu Sorana Cirstea - Emma Raducanu na Polsatsport.pl.
Cirstea w poprzednim spotkaniu pokonała Australijkę Maddison Inglis w trzech setach (6:4, 5:7, 6:2). Teraz Rumunkę czeka mecz z młodą Brytyjką Emmą Raducanu.
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To będzie pierwszy w tym roku mecz Raducanu na korcie w Londynie. 48. w rankingu WTA Brytyjka w poprzednim meczu przegrała z Anną Blinkową (0:6, 3:6), odpadając tym z French Open.
Relacja live i wynik na żywo meczu Sorana Cirstea - Emma Raducanu na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl