Cirstea w poprzednim spotkaniu pokonała Australijkę Maddison Inglis w trzech setach (6:4, 5:7, 6:2). Teraz Rumunkę czeka mecz z młodą Brytyjką Emmą Raducanu.

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To będzie pierwszy w tym roku mecz Raducanu na korcie w Londynie. 48. w rankingu WTA Brytyjka w poprzednim meczu przegrała z Anną Blinkową (0:6, 3:6), odpadając tym z French Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sorana Cirstea - Emma Raducanu na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport