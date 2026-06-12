WTA w 's-Hertogenbosch: Magda Linette - Zeynep Sonmez. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette szybko wróciła do gry po porażce z Igą Świątek w trzeciej rundzie Roland Garros. 34-latka rozpoczęła w poniedziałek zmagania w turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie, choć przegrywała już 2:6, zaliczyła imponujący powrót i wygrała z Kimberly Birrell 2:6, 6:1, 6:2.

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Kolejny mecz rozegrała dopiero w czwartek. Polka nie miała żadnych problemów, by pokonać niżej notowaną Mię Pohankovą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 6:2.

Rywalką Linette w ćwierćfinale turnieju będzie Zeynep Sonmez. Turczynka sprawiła niespodziankę, wygrywając w pierwszej rundzie z Katie Volynets. Jej mecz z Anastazją Potapową zakończył się kreczem rywalki przy stanie 6:1, 2:0.

Polka mierzyła się dotąd z Sonmez tylko raz. W lutym ubiegłego roku nie dokończyła jednak spotkania w WTA Merida i poniosła porażkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Zeynep Sonmez na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport