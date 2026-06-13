AFLE - The League Europe: Panthers Wrocław - Berlin Thunder. Transmisja TV i stream online

Przed sympatykami futbolu amerykańskiego wyjątkowe wydarzenie. Na Tarczyński Arenie dojdzie do prestiżowego spotkania, w którym reprezentanci Polski podejmą wymagającego rywala ze stolicy Niemiec. Historia pojedynków obu zespołów sięga kilku sezonów i każdorazowo dostarcza kibicom ogromnych sportowych emocji. Warto podkreślić, że wrocławianie dotychczas nigdy nie przegrali z drużyną z Berlina na własnym stadionie, co stanowi doskonały prognostyk przed niedzielną rywalizacją.



Zarówno Berlin Thunder, jak i Panthers Wrocław po trzech pierwszych meczach sezonu 2026 legitymują się bilansem dwóch zwycięstw i jednej porażki. W szeregach niemieckiego zespołu występuje wielu zawodników światowej klasy. Największą gwiazdą drużyny jest amerykański rozgrywający, Jakeb Sullivan. Doświadczony quarterback od 2019 roku należy do ścisłej czołówki zawodników na europejskich boiskach. W bieżących rozgrywkach Sullivan przewodzi ligowym statystykom w liczbie zdobytych jardów podaniowych oraz przyłożeń. Wraz ze skrzydłowym Jonem Cole’em tworzy on duet, który stanowi poważne zagrożenie dla każdej formacji defensywnej. Przed berlińczykami stoi jednak niezwykle trudne zadanie. Panthers Wrocław prezentują obecnie bardzo wysoką formę, potwierdzając w każdym kolejnym spotkaniu swoje mistrzowskie aspiracje w tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że kibiców czeka niezwykle zacięte widowisko sportowe, które będzie trzymać w napięciu do ostatniej sekundy.



- Kolejnym naszym przeciwnikiem jest drużyna Berlin Thunder. To niebezpieczny rywal, który dysponuje najlepszą ofensywą podaniową w lidze dzięki duetowi QB Jakeb Sullivan i WR Jon Cole. Nasi cornerbacks i safeties mają przed sobą trudne zadanie; musimy wywrzeć presję na rozgrywającym, pilnować ich odbierających i przełamać twardą linię defensywną. W tę niedzielę na Tarczyński Arenie spodziewamy się powrotu Dawida Brzozowskiego i naszej wybuchowej ofensywy. W obronie zagramy agresywnie, wyeliminujemy błędy i powalczymy o bilans 3-1. Potrzebujemy wszystkich naszych kibiców - tych stałych i nowych. Przyjdźcie, dopingujcie głośno i pomóżcie nam wygrać. RAZEM! - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.



- Berlin Thunder to solidna ekipa z doświadczeniem europejskim oraz nasz stary rywal. Zawsze grali z nami wyrównane mecze, więc i tym razem przyjadą głodni zwycięstwa. Na ten moment nie przegraliśmy z nimi ani jednego domowego meczu i w tą niedzielę postaramy się, aby tak zostało. Jednak będzie to tylko możliwe przy wsparciu kibiców, także serdecznie zapraszamy na Tarczyński Arena w tą niedzielę, wygrajmy ten mecz wspólnie! - dodaje Patryk Guk, linebacker Panthers Wrocław.

Transmisja meczu Panthers Wrocław - Berlin Thunder w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:10.

Informacja prasowa