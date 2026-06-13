Ależ niespodzianka! Katar zapunktował na mistrzostwach świata. Gol w doliczonym czasie

Reprezentacja Szwajcarii od samego początku spotkania przeważała. Helweci, którzy uważani byli za faworytów meczu, najwyraźniej chcieli możliwie szybko napocząć rywala.

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Po kwadransie gry w doskonałej ku temu sytuacji znalazł się Remo Freuler. Pomocnik został jednak powalony na murawę przez bramkarza Kataru. Po analizie VAR Mahmud Abunad obejrzał żółtą kartkę, a Szwajcarzy otrzymali rzut karny. Do jego wykonania podszedł Breel Embolo i nie pomylił się z 11 metrów.

Taki wynik utrzymał się do przerwy. Patrząc na statystyki i obraz gry, należy napisać, że Szwajcarzy w pełni zasłużenie zeszli do szatni z prowadzeniem.

W drugiej części spotkania inicjatywa nadal była po stronie drużyny Murata Yakina, choć i Katarczycy kilkukrotnie próbowali swoich sił w ofensywie. Kiedy wydawało się, że nic więcej w tym starciu już się nie wydarzy, doszło do sensacji!

W piątej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Boualem Khoukhi.

Mecz zakończył się remisem 1:1. Katar zdobył tym samym swój pierwszy mundialowy punkt w historii.

Katar - Szwajcaria 1:1 (0:1)

Bramka: Boualem Khoukhi 90+5 - Breel Embolo 17 (rzut karny)



Katar: Abunad - Oui (Fathi 60), Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Abdulsallam (Boudiaf 60), Madibo (Almanai 79), Laye - Junior (Haydos 89), Afif, Abdurisag (Alaaeldin 60)



Szwajcaria: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Muheim 89) - Aebischer (Rieder 66), Xhaka, Freuler (Jashari 89) - Ndoye (Manzambi 66), Vargas (Amdouni 79), Embolo