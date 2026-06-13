Amerykanie świetni na inaugurację MŚ! Pewna wygrana nad Paragwajem

Drugi dzień mistrzostw świata zamykali ostatni z gospodarzy turnieju. Stany Zjednoczone na inaugurację mierzyły się z Paragwajem.

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W spotkanie z animuszem weszła ekipa z Ameryki Południowej, jednak taki stan rzeczy nie utrzymał się długo. Inicjatywę przejęli Amerykanie i trudno było ich powstrzymać.

W siódmej minucie Damian Bobadilla przeciął podanie we własnym polu karnym. Zrobił to jednak niefortunnie, pakując piłkę do bramki i wpisując się do protokołu z golem samobójczym.

Na boisku szalał za to Christian Pulisic. Był najjaśniejszą postacią tego meczu. W 28. minucie jego drybling przyniósł efekty. Skrzydłowy ściął z lewej strony do środka i podał do Tylera Adamsa. Ten wypuścił sam na sam Folarina Baloguna, który umieścił piłce w siatce. Trafienie nie zostało jednak uznane, ponieważ wcześniej Pulisic był na spalonym.

Kilkadziesiąt sekund później na tablicy widniał już wynik 2:0. Pulisic z lewej strony dograł do Baloguna, a ten ponownie wykończył akcję. Ta była tym razem prawidłowa.

Piłkarze reprezentacji Stanów Zjednoczonych nie zwalniali. W 38. minucie bliski trafienia był Chris Richards. Główkował po dośrodkowaniu z rzutu różnego, lecz minimalnie obok słupka.

Amerykanie trzeciego gola strzelili jeszcze przed przerwą. W doliczonym czasie kapitalnym prostopadłym podaniem przez dwie linie paragwajskiej ekipy popisał się Marik Tillman. Balogun znalazł się w dogodnej sytuacji, przełożył defensora rywali i uderzył prosto w okienko.

Na drugą połowę nie wyszedł już Pulisic. Widząc pewny wynik, Mauricio Pochettino dał odpocząć gwiazdorowi Stanów Zjednoczonych.

W drugiej części zmagań spadło również tempo. Amerykanie nie napierali już tak, jak w pierwszej i choć inicjatywa nadal była po ich stronie, to przewaga nie była tak aż tak kolosalna, jak w premierowej odsłonie.

Paragwajczycy to wykorzystali. Po wybiciu golkipera Orlando Gilla piłka spadła pod nogi Julio Enciso. Ten wypuścił jeden na jeden Mauricio, który zdobył honorową bramkę dla swojej drużyny.

Ostatnie słowo należało do Stanów Zjednoczonych. Gospodarze postawili kropkę nad w 98. minucie. Fantastycznym uderzeniem z fałsza z 16. metra popisał się Giovanni Reyna, ustalając rezultat na 4:1.

Stany Zjednoczone - Paragwaj 4:1 (3:0)

Bramki: Damian Bobadilla 7 (gol samobójczy), Folarin Balogun 31, 45+5, Giovanni Reyna 90+8 - Mauricio 73.

Stany Zjednoczone: Matt Freese - Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson - Tyler Adams, Marik Tillman (82. Giovanni Reyna) - Sergino Dest (72. Timothy Weah), Weston McKennie, Christian Pulisic (46. Sebastian Berhalter)- Folarin Balogun (72. Ricardo Pepi). Trener: Mauricio Pochettino.



Paragwaj: Orlando Gill - Juan Caceres (79. Gustavo Velazquez), Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gomez (80. Kaku), Andres Cubas, Damian Bobadilla (46. Mauricio), Miguel Almiron (79. Ramon Sosa) - Antonio Sanabria (62. Alex Arce), Julio Enciso. Trener: Gustavo Alfaro.



Żółte kartki: Tyler Adams - Juan Caceres, Miguel Almiron, Diego Gomez, Alex Arce, Junior Alonso.



Sędzia: Danny Makkelie (Holandia).

jc, Polsat Sport