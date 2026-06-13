ATP w 's-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew. Relacja live i wynik na żywo

Daniił Miedwiediew jest ósmym tenisistą rankingu ATP, który na swojej drodze do półfinału pokonał Thijsa Boogaarda oraz Marina Cilicia. Z kolei Kamil Majchrzak ograł Otto Virtanena, Jamesa McCabe oraz czwartego tenisistę świata - Felixa Augera-Aliassime'a.

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Kiedy Polak mierzył się w styczniu z Miedwieiewem, Rosjanin był turniejową "jedynką", która ograła Polaka 6:7, 6:3, 6:2. Piotrkowianin odpadł na etapie ćwierćfinału, natomiast 30-latek triumfował w turnieju w Brisbane. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport