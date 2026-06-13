Majchrzak bardzo dobrze radzi sobie podczas tegorocznej imprezy w Holandii. Polak ma za sobą już trzy pojedynki. Jego wyższość musieli uznawać kolejno: Otto Virtanen, James McCabe oraz Felix Auger-Aliassime. Co ciekawe, tylko pierwszy z wymienionych zawodników był w stanie wygrać seta w starciu z Majchrzakiem.

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W sobotę dowiedzieliśmy się, że przeciwnikiem naszego reprezentanta w bezpośredniej walce o finał będzie Daniił Miedwiediew. W ćwierćfinale, którego pierwsze dwa sety zostały rozegrane jeszcze w piątek, Rosjanin pokonał Marina Cilicia.

Miedwiediew zatem rozegra dwa mecze jednego dnia. Najpierw dokończył ćwierćfinałowe starcie, a kilka godzin później wyjdzie na kort, by zmierzyć się z Majchrzakiem w półfinale.

Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Majchrzak i Miedwiediew rozpoczną rywalizację po meczu Adrian Mannarino - Alex De Minaur, który wystartuje nie przed godziną 15:00. Zatem rozpoczną pojedynek w godzinach wieczornych. Transmisja meczu w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 3 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport