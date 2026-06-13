Bohater z przypadku. Niezwykła historia gwiazdy pierwszych dni MŚ 2026

Rodzice napastnika AS Monaco, ojciec Ben i matka Florence, pochodzą z Nigerii, ale na stałe mieszkali w Londynie. Gdy Florence była w siódmym miesiącu ciąży, postanowiła odwiedzić swoją szwagierkę, która mieszkała i pracowała w Nowym Jorku. Odwiedziny miały być krótkie, a kobieta chciała wrócić na ostatnie tygodnie ciąży i sam poród do Anglii.

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W dzień planowanego powrotu do Londynu matka obecnej gwiazdy kadry USA została jednak zatrzymana przez pracowników linii lotniczych, którzy zakomunikowali, że nie wpuszczą jej do samolotu, jeśli nie okaże im zaświadczenia lekarskiego, że - mimo tak zaawansowanej ciąży - może ona bezpiecznie podróżować samolotem. Coś, co miało być formalnością, wydłużyło się (podobno z powodu gapiostwa lekarza, który nie zauważył wiadomości od Florence) do tego stopnia, że Folarin przyszedł na świat nie w Anglii, ale w USA i zgodnie z tamtejszym prawem automatycznie został obywatelem Stanów Zjednoczonych.

Balogun, który ze względu na pochodzenie rodziców, ich miejsce stałego zamieszkania oraz narodziny na terenie USA mógł wybierać między kadrami Nigerii, Anglii i Stanów Zjednoczonych, początkowo nie mógł zdecydować, który kraj reprezentować. W ciągu niespełna 2 lat rozegrał mecze dla reprezentacji Anglii U-17, Stanów USA U-18 i Anglii U-18. Gdy napastnik zagrał w kadrze U-21 "Synów Albionu", wydawało się, że będzie to już ostateczny wybór.

Jak podaje "New York Post", wówczas do akcji wkroczyła amerykańska federacja, która przypomniała sobie o utalentowanym snajperze i... wysłała do Monaco największe gwiazdy kadry, Christiana Pulisica, Westona McKennie'ego i Tima Weaha, by ci przekonali go do gry dla USA.

"Ich praca przyniosła sukces i zawodnik, który nigdy nie miał być Amerykaninem, zdecydował się reprezentować Stany Zjednoczone" - czytamy w "New York Post".

Folarin Balogun zadebiutował w pierwszej reprezentacji USA w czerwcu 2023 roku. Dotychczas rozegrał w kadrze 28 meczów, strzelając 11 goli - w tym wspomniane dwa w starciu z Paragwajem podczas MŚ 2026.