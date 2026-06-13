Brązowy medal Polki! Sukces na mistrzostwach Europy
Sukces Polki na mistrzostwach Europy w sprincie kajakowym! Po brązowy medal w konkurencji C1 na dystansie 200 m sięgnęła kanadyjkarka Dorota Borowska.
Dorota Borowska z brązowym medalem
Kanadyjkarka Dorota Borowska zdobyła w portugalskim Montemor brązowy medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji C1 200 m. O 1,794 przegrała z mistrzynią, Ukrainką Ludmiłą Luzan, a o 0,065 z Włoszką Olympią Della Giustiną.
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To pierwszy medal reprezentantów Polski w tegorocznych mistrzostwach Europy. Borowska rok temu w czeskich Racicach wywalczyła z tej konkurencji złoto.Przejdź na Polsatsport.pl
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