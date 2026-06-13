Brazylijczycy bez Neymara! Koszmar gwiazdy "Canarinhos" trwa

Piłka nożna

Słynny brazylijski piłkarz Neymar na pewno opuści pierwszy mecz drużyny narodowej w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Doświadczony, 34-letni napastnik jest kontuzjowany i pod znakiem zapytania stoi jego udział w całej fazie grupowej.

Piłkarz Neymar w czarno-białej koszulce z rękami uniesionymi w geście rozpaczy, głowa odrzucona do tyłu.
fot. PAP/EPA
Neymar zmaga się z urazem łydki

- Pracuje ciężko, żeby wrócić do zdrowia najszybciej, jak to możliwe. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł dołączyć do treningów - powiedział włoski selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti.

 

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Neymar, który najlepsze lata kariery ma już najprawdopodobniej za sobą, zmaga się z urazem łydki. Media w jego ojczyźnie oceniły, że jego powołanie do kadry na mundial jest bardziej symboliczne i za zasługi niż z powodów sportowych. W drużynie narodowej ostatnio wystąpił ponad dwa i pół roku temu.

 

- Jest dobrym wzorem dla młodszych piłkarzy w naszej kadrze - wyjaśnił Ancelotti.

 

Brazylia rozpocznie rywalizację w grupie C meczem z Marokiem o północy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Później zmierzy się z Haiti 20 czerwca i ze Szkocją sześć dni później. 

KP, PAP
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