Cafe Futbol - 14.06. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gospodarzem programu będzie Przemysław Iwańczyk, a jego gośćmi Maciej Żurawski, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Eksperci spojrzą na minione miesiące w polskiej piłce - od występów reprezentacji, po rywalizację w Ekstraklasie, Pucharze Polski i europejskich pucharach. Kto może uznać sezon za udany, a kto ma za sobą rok pełen rozczarowań? Które wydarzenia najbardziej wpłynęły na obraz polskiego futbolu w sezonie 2025/26?



Drugim tematem będzie mundial 2026. O turnieju rozgrywanym w USA, Kanadzie i Meksyku mówiło się na długo przed inauguracją. Polityka, społeczne napięcia i organizacyjne kontrowersje stały się niemal równie głośne jak sam futbol. W studiu pojawi się też m.in. Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę 14 czerwca od godziny 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.