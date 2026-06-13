Chwalińska od zawsze miała potencjał, by być wybitną? Trenerzy nie mieli wątpliwości

Historia Mai Chwalińskiej na długo zapisze się w pamięci tenisowych kibiców. Polka poprzez kwalifikacje dotarła do głównej drabinki Roland Garros. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka pokonała kilka wyżej rozstawionych przeciwniczek i ostatecznie zameldowała się w finale wielkoszlemowej imprezy. Tam musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej.

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Talent 24-latki eksplodował dopiero teraz, jednak jej potencjał był widoczny już od dawna. W programie wspominali o tym szkoleniowcy Dąbrowianki, Paweł Kałuza oraz Jaroslav Machovsky, a także dziennikarz Polsatu Sport, Tomasz Lorek.

- Pamiętam te wszystkie pierwsze momenty Mai na korcie. Ona się charakteryzowała tym, że zawsze była skromna i pracowita. Szybko zaczęła się wyróżniać na tle grupy rówieśników, że szybciej się uczy elementów tenisa, ale też wyróżniała się tą sprawnością fizyczną. Czy wtedy wierzyłem? Na pewno wiedziałem, że jest to dziewczynka chętna do uprawiania sportu, a z biegiem tych lat, krok po kroku, etap po etapie, zdawałem sobie sprawę, że pracuję z przyszłą wybitną sportsmenką - powiedział Kałuża, pierwszy trener Chwalińskiej.

- Moja współpraca z Mają trwa już 6 lat. Odezwał się wówczas do mnie jej menadżer Piotr Szczypka z pytaniem, czy nie chciałbym trenować obiecującej polskiej tenisistki. Przyjechałem więc ją zobaczyć. Spodobała mi się, no i się dogadaliśmy. Maja gra ciekawy, niespotykany tenis, który opiera się na technice i taktyce. Potrafi idealnie wykorzystać swoje atuty i dlatego odnosi sukcesy. Ona robi na korcie rzeczy niezwykłe, jakby grała w szachy i to jest właśnie jej specyfika, że gra inaczej niż pozostałe dziewczyny - dodał Machovsky.

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Przyszłe plany startowe Chwalińskiej nie są jeszcze znane. Na horyzoncie znajduje się kolejny Wielki Szlem - Wimbledon. Polka w Londynie nie ma jednak zagwarantowanego miejsca w głównej drabince. Najpierw musi przejść eliminacje, chyba że organizatorzy przyznają jej "dziką kartę".

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go. Początek turnieju 29 czerwca.

KP, Polsat Sport