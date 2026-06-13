Dwukrotna mistrzyni świata nie wystąpi w ME. "Jestem kompletnie zdruzgotana"

Caudery wróciła niedawno do formy po problemach z kontuzjami, z którymi borykała się przez ostatnie dwa lata. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu brytyjska tyczkarka, będąca wówczas jedną z murowanych kandydatek do medalu, zaliczyła trzy zrzutki na swojej pierwszej wysokości 4,55 m, a marzenia o podium podczas MŚ 2025 w Tokio zniszczył kolejny uraz, którego doznała podczas rozgrzewki.

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W tym roku wydawało się, że lekkoatletka problemy zdrowotne ma wreszcie za sobą. Caudery znakomicie spisała się podczas Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, gdzie z najlepszym w tym sezonie wynikiem 4,85 m sięgnęła po złoto, wyprzedzając Słowenkę Tinę Sutej oraz Nowozelandkę Imogen Ayris, Szwajcarkę Angelicę Moser i Czeszkę Amalie Svablikową, które ex aequo zdobyły brązowe medale.

Imprezą docelową dla Molly Caudery miały jednak być Mistrzostwa Europy na otwartym stadionie, rozgrywane w Birmingham w Anglii. Sportsmenka poinformowała jednak za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie wystąpi w tych zawodach.

"Pilnej operacji kręgosłupa (mikrodyscektomii) nie było w moim bingo na 2026 rok... I w ten sposób mój sezon się kończy. Jestem kompletnie zdruzgotana, że w ogóle muszę to napisać. Tracę kolejny rok wielkich wydarzeń sportowych, w tym tych na mojej rodzimej ziemi. W ubiegłym tygodniu poczułam ból w plecach, który szybko nasilił się do takiego stopnia, że wymagało to pilnej operacji, by mój stan jeszcze się nie pogorszył. Zabieg zakończył się sukcesem, a moja droga do wyzdrowienia zaczyna się już dzisiaj. Naprawdę myślałam, że 2026 będzie moim rokiem po tym, jak Paryż, Tokio i wszystkie zawody między nimi złamały mi serce, ale widzę, że będę musiała dodać w autobiografii kolejny rozdział, zanim wrócę do startów" - napisała Brytyjka na Instagramie.

27. Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Birmingham odbędą się w dniach 10-16 sierpnia 2026.