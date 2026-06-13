Finał ATP w 's-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak - Alex de Minaur. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńTenis

Kamil Majchrzak - Alex de Minaur to finał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - de Minaur? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Kamil Majchrzak z rakietą wzniesioną nad głową po wygranym meczu.
fot. PAP/Imago
Gdzie obejrzeć finał turnieju w 's-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak - Alex de Minaur?

Kamil Majchrzak awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Polski tenisista, który po raz pierwszy zagra o tytuł imprezy cyklu ATP, w półfinale wygrał z rozstawionym z numerem trzecim Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 7:6 (7-4), 6:1.

 

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Majchrzak, notowany na 76. miejscu w światowym rankingu, bardzo dobrze zaprezentował się już w ćwierćfinale, gdy odniósł największe zwycięstwo w karierze i pokonał czwartego na liście ATP Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.


30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego kontynuuje dobrą passę w Holandii. W sobotę po raz pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu, wygrywając z ósmym w tym zestawieniu Miedwiediewem.


Rosjanin w sobotę musiał rozegrać dwa spotkania - ostatniego seta ćwierćfinału z Chorwatem Marinem Cilicem, a następnie półfinał z Majchrzakiem.


Był to ich drugi pojedynek w cyklu ATP, Polak wygrał po raz pierwszy.


O pierwszy tytuł w cyklu ATP w karierze Majchrzak zagra z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem, który wcześniej pokonał Francuza Adriana Mannarino 6:4, 6:0.

Majchrzak - de Minaur. Gdzie obejrzeć? Kiedy? O której godzinie?

Finał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch odbędzie się w niedzielę 14 czerwca. Transmisja w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.

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Kamil Majchrzak vs Alex De Minaur. Polak wygra finał ATP w 's-Hertogenbosch?!
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