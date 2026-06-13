Hitowy transfer Halkbanku Ankara! Reprezentacyjny siatkarz przeniesie się z Włoch do Turcji

Robert MurawskiSiatkówka

Darlan Souza w przyszłym sezonie będzie grał w klubie Halkbank Ankara. Atakujący reprezentacji Brazylii trafił tam z włoskiej drużyny Rana Verona.

Siatkarze reprezentacji Brazylii w żółtych strojach świętują zwycięstwo na boisku, jeden z nich unosi ręce w geście triumfu.
fot. Cyfrasport
Darlan Souza w przyszłym sezonie będzie grał w tureckim Halkbank Spor Kulubu.

Darlan Souza (rocznik 2002) swoją siatkarską karierę rozpoczął w klubie Fluminense, a później przez kilka lat grał w drużynie Sesi Bauru (2019-25). W poprzednim sezonie występował we włoskim klubie Rana Verona.

 

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Z reprezentacją Brazylii zdobył brązowy medal mistrzostw świata 2022, brązowy medal Ligi Narodów 2025. Z kadrą kadetów wygrał mistrzostwa Ameryki Południowej U19 w 2018 roku.

 

– To zaszczyt dołączyć do Halkbanku, jednego z najpotężniejszych klubów siatkówki na świecie. Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do tej rodziny i będę dawał z siebie wszystko każdego dnia, aby pomóc nam osiągnąć nasze cele. Wiem, jak bardzo kibice w Ankarze pasjonują się siatkówką i wierzę, że zbudujemy razem naprawdę wyjątkową więź – powiedział Darlan Souza.

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