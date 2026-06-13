Od 2022 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej organizuje na różnych kontynentach cykl IHF Beach Handball Global Tour. Pierwszą odsłoną tegorocznej edycji była impreza w Zagrzebiu. We wspomnianej rywalizacji, wśród pań zwyciężyła Portugalia, natomiast w męskiej odsłonie triumfowali gospodarze - Chorwaci.

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Oprócz Polaków, sympatycy piłki ręcznej będą mogli obserwować reprezentacje Francji, Niemiec, Czech oraz Macedonii Północnej. Oficjelami na płockich rozgrywkach będą m.in. delegaci Anna Gaweł i Andrzej Jaworski, a także duet sędziowski Sylwia Bartkowiak i Weronika Łakomy.

Wszystkie 16 spotkań będzie pokazywanych na Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go.

13 czerwca

Kobiety: Niemcy - Francja 2-0 (24:12, 8:6)

Mężczyźni: Macedonia Płn. - Czechy 0-2 (16:22, 8:20)

Kobiety: Polska - Czechy 2-1 (23:17, 14:20, k:8:4)

Mężczyźni: Polska - Niemcy 0-2 (18:26, 19:22)

Kobiety: Czechy - Francja (16:30)

Mężczyźni: Niemcy - Macedonia Płn. (17:30)

Kobiety: Polska - Niemcy (18:30)

Mężczyźni: Czechy - Polska (19:30)

14 czerwca

Kobiety: Niemcy - Czechy (09:00)

Kobiety: Francja - Polska (10:00)

Mężczyźni: Polska - Macedonia Płn. (11:00)

Mężczyźni: Niemcy - Czechy (12:00)

Kobiety: Mecz o brązowy medal (15:00)

Mężczyźni: Mecz o brązowy medal (16:00)

Kobiety: Mecz o złoty medal (17:00)

Mężczyźni: Mecz o złoty medal (18:00)

MS, Polsat Sport