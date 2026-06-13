Infantino zadrwił z Włochów podczas mundialu! Jest ostra reakcja
Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino naraził się Włochom za niefortunny żart z faktu, że ci nie zakwalifikowali się do trwającego mundialu. - Może awansują, jak będą grały 64 drużyny, albo i 228 - powiedział szef FIFA.
Tej wypowiedzi udzielił w wywiadzie dla brazylijskiej CazeTV, spytany o kolejne niepowodzenie Włochów, którzy po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowali się do MŚ. W marcu przegrali po rzutach karnych finał baraży z Bośnią i Hercegowiną.
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Żart z 228 drużynami został tym bardziej źle odebrany, że FIFA ma tylko 211 federacji członkowskich. Minister sportu we Włoszech Andrea Abodi poprosił o możliwość rozmowy z szefem światowej centrali.
- Biorąc pod uwagę dystans między Meksykiem a Włochami, najlepsza byłaby rozmowa telefoniczna w celu wyjaśnienia tej sprawy. Chciałbym bezpośrednio usłyszeć jego opinię - powiedział.
Italii zabrakło w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze. Wówczas w turnieju finałowym startowały po 32 zespoły. Od trwającej edycji powiększono grono uczestników do 48, ale Włosi w swojej grupie eliminacyjnej dwukrotnie przegrali z Norwegią, a później nie dali rady teoretycznie znacznie słabszym reprezentantom Bośni i Hercegowiny.Przejdź na Polsatsport.pl