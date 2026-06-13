Iran lepszy od Argentyny. Wystarczyły trzy sety

Iran przed meczem z Argentyną miał na swoim koncie dwie porażki w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Uległ odpowiednio Brazylii (1:3) i Bułgarii (0:3). "Albicelestes" natomiast musieli uznać wyższość Serbii (1:3).

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Premierowa partia spotkania Iranu z Argentyna była wyrównana. Żaden z zespołów nie był w stanie wypracować sobie większej przewagi. W końcówce chłodniejszą głowę zachowali siatkarze z Azji, którzy triumfowali do 23.

Iran poszedł za ciosem w drugiej odsłonie i dyktował w niej warunki. Tym razem zwyciężył zdecydowanie, bo 25:19.

Trzeci set miał dwa oblicza. W jego początkowych fragmentach minimalnie z przodu, o jeden-dwa punkty, byli Argentyńczycy. Później jednak prym wiedli Irańczycy i to oni byli górą 25:23, odnosząc tym samym wiktorię w całej potyczce.

Iran - Argentyna 3:0 (25:23, 25:29, 25:23)

Skrót meczu Iran - Argentyna w załączonym materiale wideo:

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