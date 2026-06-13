Japonia z trzecim zwycięstwem w Lidze Narodów! Co za forma na początku sezonu

I choć na początku tego spotkania to ekipa prowadzona przez Vitala Heynena wysunęła się na prowadzenie, nie udało jej się trzymać rywali na dystans przez dłuższy czas. Japończycy zaczęli seriami zdobywać punkty i nadrobili stratę, a potem rozpoczęli marsz po zwycięstwo. W pierwszych dwóch setach ta metoda okazała się skuteczna.

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Zupełnie inaczej wyglądało to w trzeciej odsłonie. Gospodarze przejęli całkowitą kontrolę nad przebiegiem tej partii, nie dając przeciwnikom nawet szansy na nawiązanie walki (9:2). Wprawdzie goście w końcu zaczęli punktować, ale na niewiele się to zdało. Ku uciesze wspierającej ich publiczności, Chińczycy przedłużyli swoje szanse w tym starciu.

Nie na długo. Japończycy, wyraźnie podrażnieni porażką, w czwartej partii wzięli się w garść. Ich przewaga nie była wysoka, lecz wystarczała, by ze spokojem kontynuować grę. Gospodarze walczyli, ale tym razem mocą raz po raz wykazywali się rywale. Po dwóch godzinach gry to oni zapisali na swoją korzyść już trzecie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów.

W kolejnym spotkaniu Chińczycy zmierzą się z Kubańczykami. Japonia natomiast zagra ze Słowenią.

Chiny - Japonia 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 21:25)