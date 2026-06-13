Jeszcze jeden medal dla Polski! Świetny start podczas ME

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Kanadyjkarki Milena Mackiewicz i Dorota Borowska zdobyły w portugalskim Montemor brązowy medal mistrzostw Europy w nieolimpijskiej konkurencji C2 200 m. Zwyciężyły Ukrainki, a drugie miejsce zajęły Hiszpanki.

Kobieta wiosłująca w kajaku podczas zawodów sportowych.
fot. Cyfrasport
Kanadyjkarki Milena Mackiewicz i Dorota Borowska zdobyły w portugalskim Montemor brązowy medal

Polki straciły do triumfatorek 1,515 s.

 

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To trzeci medal reprezentantów Polski w tegorocznych mistrzostwach Europy. Wcześniej Borowska zdobyła brąz w olimpijskiej konkurencji C1 200 m, a kobieca czwórka srebro w olimpijskiej konkurencji K4 500 m.

BS, PAP
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