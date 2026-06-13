Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Kiedy finał? O której godzinie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Alex De Minaur to finał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Kiedy finał Majchrzak - De Minaur? O której godzinie Majchrzak - De Minaur w finale?

Polski tenisista Kamil Majchrzak w akcji podczas meczu tenisowego, uderzający piłkę rakietą.
fot. PAP
Kamil Majchrzak zagra w finale turnieju w Holandii

Co za turniej Kamila Majchrzaka! Polski tenisista kapitalnie zaprezentował się podczas holenderskiej imprezy i zameldował się w wielkim finale.

 

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W ćwierćfinale Polak pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Alliassime'a, natomiast w półfinale poradził sobie z innym czołowym tenisistą rankingu ATP, Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.

 

W finale Majchrzak zmierzy się z inną gwiazdą tenisa, Alexem De Minaurem. Australijczyk w półfinale pokonał Francuza Adriana Mannarino.

Majchrzak - De Minaur. Kiedy finał? O której godzinie?

Finał Majchrzak - De Minaur odbędzie się w niedzielę 14 czerwca. Godzina meczu Majchrzak - De Minaur to 14.30.

BS, Polsat Sport
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KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
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