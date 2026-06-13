Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Kiedy finał? O której godzinie?
Kamil Majchrzak - Alex De Minaur to finał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Kiedy finał Majchrzak - De Minaur? O której godzinie Majchrzak - De Minaur w finale?
Co za turniej Kamila Majchrzaka! Polski tenisista kapitalnie zaprezentował się podczas holenderskiej imprezy i zameldował się w wielkim finale.
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W ćwierćfinale Polak pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Alliassime'a, natomiast w półfinale poradził sobie z innym czołowym tenisistą rankingu ATP, Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.
W finale Majchrzak zmierzy się z inną gwiazdą tenisa, Alexem De Minaurem. Australijczyk w półfinale pokonał Francuza Adriana Mannarino.
Majchrzak - De Minaur. Kiedy finał? O której godzinie?
Finał Majchrzak - De Minaur odbędzie się w niedzielę 14 czerwca. Godzina meczu Majchrzak - De Minaur to 14.30.Przejdź na Polsatsport.pl