Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Tenis

Kamil Majchrzak - Alex De Minaur to finał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Wynik meczu - kto wygrał finał Majchrzak - De Minaur?

Uśmiechnięty mężczyzna z krótkimi ciemnymi włosami na tle jasnych kafelków.
fot. Instagram
Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Majchrzak w 's-Hertogenbosch wywalczył swój pierwszy awans do finału turnieju rangi ATP. W drodze do finału Polak pokonał wymagających rywali - dość powiedzieć, że w ćwierćfinale ograł Kanadyjczyka Felixa Augera-Alliassime'a, czwartego zawodnika rankingu ATP. W półfinale natomiast poradził sobie z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem, byłym liderem rankingu tenisistów.

 

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Finałowym rywalem Majchrzaka będzie inny czołowy tenisista świata, Australijczyk Alex De Minaur.

 

Do tej pory Majchrzak i De Minaur rywalizowali ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepszy był Australijczyk - do tej pory Polak w starciu z 27-latkiem z Sydney nie wygrał jeszcze ani jednego seta.

 

Jak będzie w trzecim bezpośrednim spotkaniu?

Majchrzak - De Minaur. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Wynik meczu Majchrzak - De Minaur poznamy w niedzielę 14 czerwca. O tym, kto wygrał finał Majchrzak - De Minaur, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.

Polsat Sport
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Kamil Majchrzak vs Alex De Minaur. Polak wygra finał ATP w 's-Hertogenbosch?!
KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
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