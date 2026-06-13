Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Majchrzak w 's-Hertogenbosch wywalczył swój pierwszy awans do finału turnieju rangi ATP. W drodze do finału Polak pokonał wymagających rywali - dość powiedzieć, że w ćwierćfinale ograł Kanadyjczyka Felixa Augera-Alliassime'a, czwartego zawodnika rankingu ATP. W półfinale natomiast poradził sobie z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem, byłym liderem rankingu tenisistów.

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Finałowym rywalem Majchrzaka będzie inny czołowy tenisista świata, Australijczyk Alex De Minaur.

Do tej pory Majchrzak i De Minaur rywalizowali ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepszy był Australijczyk - do tej pory Polak w starciu z 27-latkiem z Sydney nie wygrał jeszcze ani jednego seta.

Jak będzie w trzecim bezpośrednim spotkaniu?

Majchrzak - De Minaur. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Wynik meczu Majchrzak - De Minaur poznamy w niedzielę 14 czerwca. O tym, kto wygrał finał Majchrzak - De Minaur, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.

Polsat Sport