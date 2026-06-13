Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? ATP w 's-Hertogenbosch

Kamil Majchrzak świetnie spisuje się w 's-Hertogenbosch. Polak jest już w półfinale. W poprzedniej rundzie wygrał z najwyżej rozstawionym Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em 6:4, 6:3.

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30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego odniósł największe zwycięstwo w karierze. Po raz drugi pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu.



Był to ich pierwszy pojedynek w cyklu ATP. W turniejach niższej rangi natomiast dwukrotnie triumfował 25-letni Kanadyjczyk.



Teraz Majchrzak o finał zagra z Daniiłem Miedwiediewem.

Majchrzak - Miedwiediew. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Majchrzak - Miedwiediew? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.