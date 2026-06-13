Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? ATP w 's-Hertogenbosch

Jakub ŻelepieńTenis

Kto wygrał mecz Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew? Jaki wynik Majchrzak - Miedwiediew? Sprawdź poniżej.

Tenisista Kamil Majchrzak w niebieskiej koszulce polo i granatowych spodenkach, zaciśnięta lewa pięść, trzyma rakietę tenisową w prawej ręce.
fot. PAP/Imago
Kamil Majchrzak w walce o finał

Kamil Majchrzak świetnie spisuje się w 's-Hertogenbosch. Polak jest już w półfinale. W poprzedniej rundzie wygrał z najwyżej rozstawionym Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em 6:4, 6:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska od zawsze miała potencjał, by być wybitną? Trenerzy nie mieli wątpliwości


30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego odniósł największe zwycięstwo w karierze. Po raz drugi pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu.


Był to ich pierwszy pojedynek w cyklu ATP. W turniejach niższej rangi natomiast dwukrotnie triumfował 25-letni Kanadyjczyk.


Teraz Majchrzak o finał zagra z Daniiłem Miedwiediewem.

Majchrzak - Miedwiediew. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Majchrzak - Miedwiediew? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co ma w sobie Maja Chwalińska? Trenerzy Polki zabrali głos
Zobacz także

Chwalińska od zawsze miała potencjał, by być wybitną? Trenerzy nie mieli wątpliwości

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 