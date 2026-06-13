Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? ATP w 's-Hertogenbosch
Kto wygrał mecz Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew? Jaki wynik Majchrzak - Miedwiediew? Sprawdź poniżej.
Kamil Majchrzak świetnie spisuje się w 's-Hertogenbosch. Polak jest już w półfinale. W poprzedniej rundzie wygrał z najwyżej rozstawionym Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em 6:4, 6:3.
ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska od zawsze miała potencjał, by być wybitną? Trenerzy nie mieli wątpliwości
30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego odniósł największe zwycięstwo w karierze. Po raz drugi pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu.
Był to ich pierwszy pojedynek w cyklu ATP. W turniejach niższej rangi natomiast dwukrotnie triumfował 25-letni Kanadyjczyk.
Teraz Majchrzak o finał zagra z Daniiłem Miedwiediewem.
Majchrzak - Miedwiediew. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
Kto wygrał mecz Majchrzak - Miedwiediew? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.Przejdź na Polsatsport.pl