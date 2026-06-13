Kolejne porażki polskich koszykarzy. Nie będzie awansu

O wygranej Finów, pierwszej w historii kwalifikacji ME, zadecydował rzut w ostatniej sekundzie, który zatwierdzony został przez arbitrów po analizie wideo. Tym samym Biało-Czerwonych raz czwarty z rzędu zabraknie w turnieju ME.

Ostatni raz wystąpili w Grazu w 2022 r. i zajęli piątą lokatę. Rok wcześniej w Paryżu zdobyli jedyny medal w czempionacie Starego Kontynentu - brąz.

Polacy, zajmujący 20. miejsce w rankingu FIBA, zagrali w Koszycach w składzie: Michał Sokołowski, Michał Samsonowicz, Filip Put i Daniel Krużyński. Najlepszym strzelcem w obydwu spotkaniach był Michał Samsonowicz - z Turcją (34. lokata w rankingu) uzyskał 11 pkt, a Finom rzucił 6 pkt.

Tylko Sokołowski uczestniczył w MŚ w Warszawie, gdzie podopieczni trenera Piotra Renkiela przegrali wszystkie cztery mecze. Jego koledzy z mundialu: Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Marcel Ponitka oraz Adrian Bogucki (nie grał w Warszawie) startowali w turnieju z serii World Tour w Wiedniu, ale także bez powodzenia - ulegli w piątek wieczorem w obydwu meczach kwalifikacji (litewskiemu Mariampolowi 13:21 i amerykańskiemu Phoenix 10:22) i nie zdołali awansować do turnieju głównego.

Polki nie uczestniczą w kwalifikacjach ME, bo dobre miejsce w rankingu światowym FIBA (ósme) daje im udział w ME w Antwerpii automatycznie.

PAP