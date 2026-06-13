Kolejny medal dla Polski! Srebro na mistrzostwach Europy

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Mamy kolejny medal na mistrzostwach Europy w sprincie kajakowym! Tym razem po srebro sięgnęła kobieca czwórka w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów.

Kolejny medal dla Polski! Srebro na mistrzostwach Europy
Polskie kajakarki zdobyły srebrny medal mistrzostw Europy

Kajakarki w składzie: Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Adrianna Kąkol i Katarzyna Kościółek zdobyły w portugalskim Montemor srebrny medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K4 500 m. Zwyciężyły Włoszki, a trzecie miejsce zajęły startujące pod neutralną flagą Białorusinki.

 

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Polki straciły do triumfatorek 0,76 s.

 

To drugi medal reprezentantów Polski w tegorocznych mistrzostwach Europy. Wcześniej kanadyjkarka Dorota Borowska zdobyła brąz w olimpijskiej konkurencji C1 200 m. 

PAP
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ADRIANNA KĄKOLDOMINIKA PUTTOINNEKAJAKARSTWOKATARZYNA KOŚCIÓŁEKSANDRA OSTROWSKA
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