Kontrakt do 2029 roku! Włoski gigant zatrzymał słynnego siatkarza

Aleksandar Nikolov (rocznik 2003) przygodę z siatkówką rozpoczynał w Levskim Sofia, później spędził rok w Long Beach State University (2021-22). W 2022 roku, jako obiecujący młody zawodnik, podpisał kontrakt z Cucine Lube Civitanova. W ciągu kilku lat znacznie rozwinął swe umiejętności. Błyszczał nie tylko w klubie, ale i w reprezentacji, z którą w 2025 roku wywalczył wicemistrzostwo świata.

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Bułgarski przyjmujący po raz drugi przedłużył kontrakt z Lube. Obecna umowa wygasała w 2028, ale przedłużono ją do 2029 roku.

Z Lube Nikolov trzykrotnie wywalczył wicemistrzostwo Włoch (2023, 2025, 2026), wywalczył Puchar Italii oraz doszedł do finału Pucharu Challenge. Ma jednak apetyt na większe sukcesy.

– Czuję się liderem w Lube, ale indywidualnie muszę zrobić kolejny skok jakościowy. Zdobywanie dużej liczby punktów jest dobre, ale czuję, że muszę mieć większy wpływ poza boiskiem - chcę stać się punktem odniesienia w szatni. Lube to klub, który idealnie do mnie pasuje, ponieważ podziela moje ambicje i potrafi wydobyć to, co najlepsze ze swoich zawodników. Mogę się tu dalej rozwijać i nie mogę sobie wyobrazić lepszego środowiska – powiedział Aleksandar Nikolov.