Kosecki grzmi po starcie mundialu! "Dlaczego u nas tego nie ma?"

Drugi dzień mistrzostw świata zamykali ostatni z gospodarzy turnieju. Stany Zjednoczone na inaugurację mierzyły się z Paragwajem. "Jankesi" z impetem weszli w mundial i - ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności - triumfowali 4:1.

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- Tam uwielbiają zwycięstwo, tam jest oprawa meczu. Mówimy u nas w Polsce o patriotyzmie, a oni tam to robią. Przed każdą lekcją w szkole, w każdym budynku, wszędzie są flagi. Przed każdym meczem w MLS, w NHL, gdziekolwiek, jest hymn Stanów Zjednoczonych śpiewany - powiedział Roman Kosecki.

Były reprezentant Polski zastanawia się, czemu tak samo nie mogą postępować Polacy.

- Dlaczego u nas tego nie ma? W Ekstraklasie przed każdym meczem nie ma hymnu, tak? Czy przed każdym meczem w koszykówkę, w siatkówkę powinniśmy śpiewać? Czy w szkole na przykład, na pierwszej lekcji? Tacy są Amerykanie, uczą patriotyzmu i dla nich jest najważniejsze. Liczy się zwycięzca. Tam drugi, trzeci, czwarty się już nie liczy, tam jest najważniejszy ten, który wygrywał - stwierdził ekspert.

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W kolejnym meczu Amerykanie zagrają z Australią.

Polsat Mundial Cast jest emitowany przez cały turniej w dni pomeczowe o godzinie 9:00. Transmisje na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport