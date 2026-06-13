Legia wyszła na prowadzenie. Warszawianie bliżej złota

Goście dobrze weszli w to spotkanie i po akcjach Shane'a Huntera oraz DJ'a Brewtona mieli już 10 punktów przewagi! Zielonogórzanie mieli spore problemy, aby złapać odpowiedni rytm w ofensywie. Maksymilian Wilczek i Michał Kolenda utrzymywali Legię na pewnym prowadzeniu. Świetna obrona gości sprawiała, że po 10 minutach było 7:18.

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W drugiej kwarcie dzięki trójce Kolendy przyjezdni byli już lepsi o 13 punktów. Patrick Cartier dwoił się i troił, ale jego akcje tylko minimalnie zmniejszały straty. Ponsar i Brewton cały czas sprawiali, że to obrońcy tytułu mieli sporą przewagę. Dopiero trójki Jakuba Szumerta oraz Jayvona Maughmera lekko poprawiały sytuację Orlen Zastalu. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:39.

Po przerwie niewiele się zmieniało - zespół trenera Heiko Rannuli miał 14 punktów przewagi po rzutach wolnych DJ Brewtona. Teraz Zielonogórzanie znowu nie potrafili wrócić do lepszej ofensywy. Dlatego po trójce Ojarsa Silinsa i rzutach wolnych Race'a Thompsona różnica wzrosła do 17 punktów. Po 30 minutach było ostatecznie 47:61.

Czwartą kwartę ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego rozpoczęła od małej serii 6:0 w wykonaniu Chavaughna Lewisa. Carl Ponsar i Andrzej Pluta nie chcieli już pozwolić na nic więcej! Kolejnego efektywnego zrywu gospodarzy nie było. Legia zwyciężyła 79:63 i dzięki temu prowadzi 2-1 w serii finałowej ORLEN Basket Ligi.

Najlepszym zawodnikiem gości był Carl Ponsar z 22 punktami, 13 zbiórkami i 3 asystami. Chavaughn Lewis zdobył dla gospodarzy 14 punktów i 4 zbiórki.

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ORLEN Basket Liga - 3. mecz finałowy

ORLEN Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa 63:79 (7:18, 23:21, 17:22, 16:18)

Stan rywalizacji (do czterech zwycięstw): 1-2

ORLEN Zastal: Chavaughn Lewis 14, Patrick Cartier 13, Jayvon Maughmer 12, Jakub Szumert 8, Phil Fayne 5, Filip Matczak 4, Miłosz Majewski 4, Andrzej Mazurczak 2, Krzysztof Sulima 1, Conley Garrison 0;

Legia: Carl Ponsar 22, Dominic Brewton 13, Race Thompson 9, Andrzej Pluta 8, Michał Kolenda 7, Ojars Silins 7, Shane Hunter 6, Maksymilian Wilczek 5, Jayvon Graves 2, Wojciech Tomaszewski 0, Błażej Czapla 0.

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