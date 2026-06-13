Liga Narodów siatkarzy. Terminarz drugiego tygodnia. Kiedy grają Polacy?

Siatkówka

Przed nami drugi tydzień rywalizacji w Lidze Narodów siatkarzy. Gdzie będą rozgrywane turnieje? Kiedy grają Polacy? O której godzinie będą mecze? Sprawdź terminarz drugiego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy.

Drużyna siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi elementami i białych spodenkach, w pozach stojących i siedzących, na tle hali sportowej z siatką i trybunami.
fot. FIVB
Liga Narodów w siatkówce mężczyzn. Kiedy drugi tydzień VNL 2026? Kiedy grają Polacy? Daty i godziny meczów siatkarzy. Harmonogram turniejów.

W Lidze Narodów siatkarzy uczestniczy 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

 

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Drugi tydzień rywalizacji w VNL 2026 toczyć się będzie w dniach 24-28 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski podejmie rywali w PreZero Arenie Gliwice. Gospodarzami turniejów będą:

 

grupa 4 (Orlean, Francja) Francja, Iran, Japonia, Kuba, Serbia, USA
grupa 5 (Gliwice, Polska) Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska, Turcja
grupa 6 (Lublana, Słowenia) Brazylia, Bułgaria, Kanada, Słowenia, Ukraina, Włochy

 

Osiem zespołów awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Liga Narodów siatkarzy 2026 - terminarz meczów drugiego tygodnia:

 

2026-06-24: Bułgaria – Włochy (środa, godzina 13.00)
2026-06-24: Chiny – Turcja (środa, godzina 13.00)
2026-06-24: Serbia – Japonia (środa, godzina 13.30)
2026-06-24: Argentyna – Niemcy (środa, godzina 16.30)
2026-06-24: Ukraina – Brazylia (środa, godzina 16.30)
2026-06-24: Kuba – USA (środa, godzina 17.00)
2026-06-24: Polska – Belgia (środa, godzina 20.o0)
2026-06-24: Francja – Iran (środa, godzina 20.30)
2026-06-24: Słowenia – Kanada (środa, godzina 20.30)

 

RM, Polsat Sport
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