Maja Chwalińska na wakacjach! Zobacz, gdzie wypoczywa polska gwiazda (ZDJĘCIA)
Maja Chwalińska wyruszyła na zasłużone wakacje. Finalistka French Open 2026 odpoczywa w Grecji w towarzystwie przyjaciółek.
Przypomnijmy - niedawno Chwalińska zszokowała świat tenisa, jako kwalifikantka dochodząc do finału Roland Garros 2026. W decydującym meczu lepsza od Polki okazała się Rosjanka Mirra Andriejewa, triumfując w dwóch setach.
Od tamtej pory Chwalińska stała się wielką gwiazdą. Polka właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się ujęciami z wakacji - jak się okazała, tenisistka odpoczywa w malowniczej Grecji.
Maja Chwalińska na wakacjach:
Jak widzimy na zdjęciach, jednym z zajęć Chwalińskiej w trakcie urlopu jest... rozwiązywanie krzyżówek. Podczas medialnych aktywności po Roland Garros leworęczna tenisistka przyznała, że bardzo lubi robić to w wolnym czasie.
Chwalińska po French Open postanowiła odpocząć i opuści turnieje na nawierzchni trawiastej. Kolejny mecz rozegra w Wimbledonie - jak na razie nie wiadomo jeszcze, czy w kwalifikacjach, czy już w głównej drabince. Polka ubiega się bowiem o dziką kartkę i lada chwila powinniśmy poznać decyzję organizatorów w tej sprawie.
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