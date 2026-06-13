Polski tenisista prezentuje się w Holandii znakomicie. Dość powiedzieć, że w ćwierćfinale w niewiele ponad godzinę ograł turniejową "jedynkę" - Felixa Augera Alliassime'a 6:4, 6:3.

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Kolejnym rywalem Piotrkowianina będzie rozstawiony z "trójką" Daniił Miedwiediew. Były lider rankingu ATP w swoim pojedynku okazał się lepszy od Marina Cilicia (6:2, 3:6, 6:1).

Majchrzak i Miedwiediew grali ze sobą tylko raz. Było to w Brisbane w styczniu tego roku. Wówczas po trzysetowej batalii triumfował Rosjanin. Jak będzie tym razem?

Majchrzak - Miedwiediew. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Spotkanie Majchrzak - Miedwiediew w półfinale turnieju ATP w 's-Hertogenbosch zostanie rozegrane w sobotę 13 czerwca. Polak i Rosjanin wybiegną na kort po zakończeniu starcia Adrian Mannarino - Alex De Minaur, które rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 15:00.

KP, Polsat Sport