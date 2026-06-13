Majchrzak poznał półfinałowego rywala! Będzie hit

Pierwszego seta w zaledwie pół godziny wygrał Rosjanin. Szybko wyszedł na prowadzenie 3:1 i z czasem jeszcze je powiększył. Jego bardzo doświadczony rywal swoich szans musiał szukać w kolejnych partiach.

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W drugiej Ciliciowi udało się to zrobić. Tym razem to on zdominował rywalizację, choć jego przewaga zaczęła być widoczna dopiero w połowie seta. Gdy tylko Chorwat doprowadził do remisu, spotkanie zostało przerwane.

W sobotę tenisiści wrócili na kort. Znakomicie zaczął prezentować się Miedwiediew. Były lider światowych list zaczął od wyjścia na 3:0 i tej "zaliczki" nie wypuścił już z rąk. Co więcej, można nawet powiedzieć, że całkowicie rozbił swojego przeciwnika. Cilić walczył, ale w tym meczu zdołał wygrać tylko jednego gema. Rosjanin bardzo pewnie awansował do kolejnego etapu rywalizacji.

Miedwiediew będzie półfinałowym rywalem Kamila Majchrzaka. Polak w swoim starciu 1/4 finału okazał się zdecydowanie lepszy od Felixa Augera-Alliassime'a.

Daniił Miedwiediew - Marin Cilić 6:2, 3:6, 6:1

KP, Polsat Sport